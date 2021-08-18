Россиянин рассказал о "советском пережитке" в Крыму

Россиянин поехал отдыхать в Крым и рассказал о пережитках прошлого, которые он назвал "приветом из СССР". Об этом он рассказал в личном блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

По словам мужчины, в Крым он приехал не ради моря, а для того, чтобы посмотреть достопримечательности. У него была расписана программа с музеями, которой он четко собирался следовать. Однако все нарушило правило об обязательных экскурсиях.

"Приходишь к открытию в 10:00, но самостоятельный осмотр невозможен, надо ждать до 10:30, чтобы пойти организованной группой и минут 40 слушать выдержки из Википедии или МХАТовский монолог в исполнении экскурсовода"

По мнению путешественника, музеям необходимо ввести таблички с описанием экспонатов, если их нет, или предоставлять туристам аудио-гиды за дополнительную плату. Остальных нужно пускать в свободном доступе.

"Конечно, за рубежом кое-где есть обязательное наличие экскурсовода, и связано это было, скорее, с режимностью: например, в Рейхстаге или в садах Ватикана. А в Крыму такое обнаруживаешь чуть ли не на каждом шагу"