Эксперты выяснили, как часто привитые заболевают на отдыхе

Отчет предоставил министр здравоохранения Великобритании Саджида Джавида.

По результатам исследования, прошедшие полный курс вакцинации туристы могут заболеть коронавирусом. Однако вероятность заразиться крайне мала.

Наблюдения, которые проводили в британских аэропортах в июле, показали, что средний уровень заражения у вакцинированных путешественников значительно ниже, чем среди непривитых.

Согласно результатам исследования, только четыре из тысячи отдыхающих, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, заболевали после возвращения из отпуска.

У туристов, получивших только одну дозу вакцины, показатель заболеваемости составил 0,8 процента, а среди непривитых – около 1,2.