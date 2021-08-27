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Эксперты выяснили, как часто привитые заболевают на отдыхе

Даша Краснова
2 часа назад

Отчет предоставил министр здравоохранения Великобритании Саджида Джавида.

Эксперты выяснили, как часто привитые заболевают на отдыхе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По результатам исследования, прошедшие полный курс вакцинации туристы могут заболеть коронавирусом. Однако вероятность заразиться крайне мала.

Наблюдения, которые проводили в британских аэропортах в июле, показали, что средний уровень заражения у вакцинированных путешественников значительно ниже, чем среди непривитых.

Согласно результатам исследования, только четыре из тысячи отдыхающих, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, заболевали после возвращения из отпуска.

У туристов, получивших только одну дозу вакцины, показатель заболеваемости составил 0,8 процента, а среди непривитых – около 1,2.

Также стало известно, в какие страны можно поехать с прививкой Спутник "V".

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