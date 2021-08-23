В какие страны пускают с российской прививкой “Спутник V”

Российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” уже зарегистрировали в десятках странах. Однако несмотря на это, некоторые из них принимают привитых только с дополнительными проверками. "Рамблер" расскажет, какие страны можно посетить свободно, а где ждет тестирование.

Без ограничений привитые “Спутником V” и без дополнительных проверок туристы могут посетить ряд стран:

Венгрия;

Грузия;

Киргизия;

Египет;

Турция;

Кипр;

Монголия;

Молдавия;

Венесуэла;

Черногория;

Армения;

Болгария;

Эстония;

Румыния.

Стоит отметить, что некоторые страны, включая Турцию, Кипр и Египет, пускают путешественников исключительно через 14 дней после второй дозы вакцины, а Черногория — через семь.

Туристам, которые хотят посетить Таджикистан, придется сдать ПЦР-тест, если после получения второй дозы вакцины прошло менее месяца. Также отрицательный ПЦР-тест необходим для детей от одного года до 18 лет, которые планируют посетить Азербайджан. А в Португалии привитые "Спутником V" туристы могут посетить исключительно автономный регион Мадейру.

Что касается других стран, которые уже открыли границы, то несмотря на имеющийся сертификат о вакцинации, в ряд из них все равно придется предоставить отрицательный ПЦР-тест. Так, с 26 июля Хорватия ввела требование о ПЦР-тестировании как для привитых, так и для переболевших туристов. Такое же правило для путешественников ввела и Греция — за 72 часа до прибытия.

В Тунисе привитым "Спутником V" и переболевшим туристам старше 12 лет необходимо сдать ПЦР-тест не более, чем за 72 часа. Справку с датой и QR-кодом нужно предоставить сначала в аэропорту вылета, а затем — по прилете в Тунис.

В Марокко, куда также пускают туристов, привитых "Спутником V", в июле включили Россию в список стран с ухудшением эпидемиологической ситуации. После этого даже привитые туристы должны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста. Также это касается таких государств, как Иордания, Бахрейн и Маврикий.