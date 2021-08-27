В Турции заговорили о закрытии страны для туристов

Власти Турции задумались о возможном закрытии границ для туристов из-за увеличения случаев коронавируса. Об этом стало известно после заседания Совета Торгово-промышленной палаты Анталии.

Президент ATSO Давут Четин рассказал, что несмотря на пандемию и стихийные пожары, Турции удалось сохранить туристический поток на высоком уровне.

Однако принятых мер недостаточно для того, чтобы сдерживать распространение вируса и сохранить туризм.

«Нужна вакцинация. Я прошу сектор услуг, общественные места следить за соблюдением правил. Если мы не хотим, чтобы закрытие снова повторилось, мы должны принять более серьезные меры», — заявил спикер

Чиновник также подчеркнул, что экономический кризис, который произошел в Анталии, еще не закончился, поэтому на данный момент нельзя потерять туристов.

«Несмотря на увеличение числа туристов, мы достигли только половины уровня 2019 года. Тогда восьмимесячный приток составил 10,5 миллиона иностранцев, в этом году мы получим только 5,5 миллиона», — заключил Четин.