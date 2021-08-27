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Росавиация увеличила число рейсов в Египет

Даша Краснова
1 час назад

Россия с 27 августа увеличила количество рейсов на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает РИА Новости.

Росавиация увеличила число рейсов в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Росавиация разрешила отечественным авиакомпаниям осуществлять рейсы в Египет из 41 города с частотой по одному разу в неделю на каждый курорт. При этом количество рейсов из Москвы на каждом маршруте увеличилось до 15.

Как уточняет источник «Ведомостей», больше всего допусков с вылетами из регионов получила авиакомпания Nordwind — перевозчик будет летать из 18 городов в Шарм-эль-Шейх и из 21 — в Хургаду.

Red Wings запустит рейсы в Египет из Челябинска, «Уральские авиалинии» — из Жуковского, а S7 — из Казани, Уфы, Самары и Екатеринбурга. Также полеты из регионов смогут выполнять компании PegasFly и «Ямал».

Также Россия разрешит полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,АК S7,Red Wings,Росавиация,Ведомости,
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