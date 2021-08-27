Росавиация увеличила число рейсов в Египет

Россия с 27 августа увеличила количество рейсов на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает РИА Новости.

Росавиация разрешила отечественным авиакомпаниям осуществлять рейсы в Египет из 41 города с частотой по одному разу в неделю на каждый курорт. При этом количество рейсов из Москвы на каждом маршруте увеличилось до 15.

Как уточняет источник «Ведомостей», больше всего допусков с вылетами из регионов получила авиакомпания Nordwind — перевозчик будет летать из 18 городов в Шарм-эль-Шейх и из 21 — в Хургаду.