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Россия разрешит полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

Даша Краснова
1 час назад

Россия полностью снимает ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Россия разрешит полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным оперштаба, это первые три страны, с которыми Россия полностью возобновила авиасообщение с начала введения ограничений на фоне пандемии. На других рейсах пока действует квотирование перелетов. При этом количество рейсов в Египет было решено увеличить.

Полеты в Прагу осуществляет "Россия" из Санкт-Петербурга, из Москвы - "Аэрофлот" и Czech Airlines. Чехия остается закрытой страной для туристов, въехать можно только с гражданством или видом на жительство или направляющийся на учебу или лечение.

Южная Корея также полностью закрыта для туристов. Всем въезжающим (это только граждане или пассажиры с видом на жительство) необходимо будет пройти 14-дневный карантин. В апреле 2020 года страна отменила безвизовый режим с Россией и приостановила выдачу виз. Рейсы в страну выполняет только "Аэрофлот".

Что касается Доминиканы, то полеты туда были открыты с начала августа, рейсы в страну выполняет только чартерная Azur Air.

Недавно Австрия открыла границы для туристов из России.

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