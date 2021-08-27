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Россиянка искала место для селфи и утонула в море

Даша Краснова
1 час назад

В Владивостоке девушку, которая искала место для селфи в бухте Патрокл, унесло в море. Выплыть на берег она не смогла. Об этом сообщает Следственный комитет России по Приморскому краю.

Россиянка искала место для селфи и утонула в море
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Россиянка и два ее приятеля гуляли по каменистому берегу во Владивостоке в надежде найти красивые места для снимка.

«В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. После чего тело девушки было обнаружено на каменистом пляже», — говорится в сообщении следствия.

Море в тот день было штормовым, волна довольно сильно накрыло волной, а девушка не умела плавать и захлебнулась.

Другие туристы пытались сделать селфи на краю скалы и тоже чуть не сорвались вниз.

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