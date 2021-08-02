Туристы сделали фото на краю обрыва и чуть не погибли

Группа туристов из Великобритании позировала на краю смертельно опасного обрыва высотой 150 метров и чуть не погибла. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 29 июля на утесе Берлинг Гэп в Восточном Суссексе. Путешественники сделали селфи в нескольких сантиметрах от края. Одна из туристов держала своего партнера за куртку, пока тот висел над обрывом, чтобы получилась эффектная фотография. Другого мужчину в аналогичной позе держали за ноги его друзья.