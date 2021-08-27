Эксперт предположил, что будет с ценами на билеты

Независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев сделал прогноз о стоимости авиабилетов осенью. По мнению специалиста, упасть в цене могут поездки на российские курорты, Его слова передает радио Sputnik.
Яковлев объяснил, что сейчас начинается конец отпусков, как и туристический сезон. Да и погода не будет уже такой хорошей, поэтому и билеты могут подешеветь.
«Это не стопроцентный шанс, но он есть», —спрогнозировал специалист.
Цены на наиболее популярные авиабилеты продемонстрируют разнонаправленную динамику.
Турция может уменьшить цены, если справится с последствиями пожаров. Однако билеты в Египет вряд ли подешевеют, поскольку осень — наиболее подходящее время для поездок туда.
«В лучшем случае билеты останутся на том уровне, что есть сейчас, но мне кажется, что они будут дорожать. Сейчас там слишком жарко, поэтому дешевые билеты, но осень — это египетский сезон», — заключил Яковлев.
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