Сколько можно сэкономить на "семейных" авиабилетах

Отправляясь в отпуск со своей семьей, порой приходится неприятно удивляться ценам на авиа- и железнодорожные билеты. Недавно авиакомпании начали продажу билетов по сниженным тарифам. Кому будут доступны льготы и сколько удастся в таком случае сэкономить в семейных поездках - в материале "Рамблера".

Для кого будет работать спеццена

На днях стартовали продажи билетов по так называемому семейному тарифу, пишет "Российская газета". Сообщается, что отбор Росавиации на предоставление субсидии прошло семь авиакомпаний. Собственно, сами цены за такие билеты установлены правительством Российской Федерации.

Воспользоваться спецтарифом можно, покупая билеты с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых.

Авиакомпании, которые будут продавать "семейные" билеты

Например, у компании S7 Airlines будет больше всего билетов для продажи - по 32 маршрутам. У "Уральских авиалиний" таких маршрутов 11, всего несколько направлений у авиакомпаний Nordwind, "Азимут", "Аэрофлот", Red Wings и Smartavia.

Какая экономия: несколько примеров

Самая большая экономия будет доступна для тех, кто будет путешествовать по дальневосточному маршруту. К примеру, семья из четырех человек улетит из Благовещенска в Новосибирск за 28 тысяч рублей вместо 70 тысяч.

Маршрут Южно-Сахалинск-Владивосток и вовсе обойдется чуть дороже пяти тысяч рублей вместо 35 тысяч рублей.