Способ сберечь деньги на пляже возмутил россиян

Отдыхающая на одном из отечественных курортов российская, показала простой способ спрятать ценные вещи на пляже.
Так, по словам девушки, чтобы уберечь деньги или телефон во время купания, нужно убрать гаджет в контейнер для еды, а потом закопать его в песок. «Клад» предлагается прикрыть полотенцем, а затем спокойно купаться в море, не беспокоясь о вещах.
Пользователи соцсетей негативно отреагировали на совет туристки, посчитав его легкомысленным.
«Потом украдут полотенце и ты не можешь найти место», «Спасибо, теперь все запомнили, как искать чужие телефоны», «Сразу видно, что девушка ни разу в песке ничего не прятала! Потом найти что-нибудь нереально!», — писали подписчики под постом.