Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Способ сберечь телефон и деньги на пляже возмутил россиян

Диана Товсепова
2 часа назад

Отдыхающая на одном из отечественных курортов российская, показала простой способ спрятать ценные вещи на пляже.

Способ сберечь деньги на пляже возмутил россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, по словам девушки, чтобы уберечь деньги или телефон во время купания, нужно убрать гаджет в контейнер для еды, а потом закопать его в песок. «Клад» предлагается прикрыть полотенцем, а затем спокойно купаться в море, не беспокоясь о вещах.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на совет туристки, посчитав его легкомысленным.

«Потом украдут полотенце и ты не можешь найти место», «Спасибо, теперь все запомнили, как искать чужие телефоны», «Сразу видно, что девушка ни разу в песке ничего не прятала! Потом найти что-нибудь нереально!», — писали подписчики под постом.

При этом цены на туры по России в сентябре рекордно снизились.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители