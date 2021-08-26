Способ сберечь деньги на пляже возмутил россиян

Так, по словам девушки, чтобы уберечь деньги или телефон во время купания, нужно убрать гаджет в контейнер для еды, а потом закопать его в песок. «Клад» предлагается прикрыть полотенцем, а затем спокойно купаться в море, не беспокоясь о вещах.