Туры по России, в Абхазию и в Турцию резко подешевели

В сентябре фиксируют рекордное снижение цен туров на пляжные курорты. На некоторых направлениях снижение цен достигает 60%. Причиной тому стало начало нового учебного года, прогнозы на обострение пандемии и последствия стихийных бедствий (пожары в Турции и наводнения на юге России).

Турецкие СМИ опубликовали статистику по ценам. Так, издание TürkRus приводит заявление «МК», что на 1-7 сентября стоимость тура на двоих по системе «все включено» в турецком отеле снизилась до 39 650 рублей ($536). В августе такой тур стоил почти 55 тысяч рублей.

Подешевел для туристов и отдых на Кипре. Там, в первую неделю сентября можно отдохнуть за 70-74 тысячи (10-дневный тур). Таким образом, цены на отдых упали почти на 60%.

АТОР ранее приводил в пример бюджетные предложения конкретных туроператоров:

Анапа, 2*, 21’533 руб.

Сочи, 1* 26‘554 руб.

Крым, 2* 30’690 руб.

Абхазия, 2* 26’933 руб.

Турция, 3*, все включено 39’650 руб.

Калининград: 3*: завтрак включен 48’321 руб.