Украинская полиция в Одессе арестовала американского туриста по обвинению в беспорядках во время праздника в честь годовщины независимости Украины от СССР.

Фото: Соцсети Соцсети

Интересно, что "беспорядком" сотрудники посчитали то, что американец был в футболке с российским флагом, а это как красная тряпка раздражало бандеровцев.

Соцсети

Одесский областной штаб полиции подтвердил, что турист 26 лет был арестован за «нарушение общественного порядка».

В заявлении местного управления полиции сообщается следующее:

«Во время разворачивания украинского флага на Потемкинской лестнице мужчина вел себя вызывающе и спровоцировал конфликт с людьми, принимавшими участие в мероприятии. Не реагируя на требования сотрудников правоохранительных органов прекратить свою незаконную деятельность, мужчина попытался скрыться, как только его доставили в полицейский участок», — сказано в сообщении.

В Сети опубликовали видео, на котором видно, что мужчина с российским триколором и надписью Russsia на футболке разговаривал с полицией на английском, постоянно повторяя: «не трогайте меня, я американец».

Портал eTurboNews сообщает, что турист провоцировал правоохранителей словами «ты нацист» и «что вы собираетесь делать – арестовать меня?».

В другом видео с места событий мужчина утверждал, что «просто гулял и был задержан полицией. Есть ли такая свобода на Украине?». Когда он попытался сбежать, полицейские бросились за ним и поймали его.

Местные СМИ сообщают, что, по некоторым данным, парень родился в 1994 году в России, а затем его семья иммигрировала в США. В настоящее время он допрашивается. Скорее всего, ему будет предъявлено обвинение в мелком хулиганстве и умышленном неповиновении требованиям сотрудника полиции.