Россиянка побывала в Сортавале и разочаровалась

"Центр совсем не соответствует тому берегу с коттеджами. Вдруг я попала в самый обычный (мерзкий) маленький городишко, где, кроме яркого супермаркета «магнит», ничего и нет. С другой стороны кольцевой улицы тоже располагается целых два «магнита», только один с продуктами, другой с косметикой".