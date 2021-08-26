Россиянка побывала в Сортавале и разочаровалась

Путешественница Марина Ершова отправилась в Сортавалу - город в России, который находится неподалеку от границы с Финляндией. Локация ее разочаровала, и она оставила отзыв в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
По мнению россиянки, самое туристическое место это набережная.
"Выйдя на берег, попадаешь в мир туристического бизнеса. Тут тебе и копченая рыба, и рукоделия из дерева, и экскурсионные туры, и варенья из различных лесных веток, шишек, неизвестных мне ягод и ещё много из чего необычного. Жители нападают на вновь прибывшего туриста, стараясь задеть его русско-народным платком либо костюмом".
- написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена - Прим. ред.).
"Центр совсем не соответствует тому берегу с коттеджами. Вдруг я попала в самый обычный (мерзкий) маленький городишко, где, кроме яркого супермаркета «магнит», ничего и нет. С другой стороны кольцевой улицы тоже располагается целых два «магнита», только один с продуктами, другой с косметикой".
Из плюсов Ершова отметила вид на город, который открывается с соседней горы.
"Город не понравился, с такой бешеной популярностью он достоин большего и лучшего. Я разочарована".
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка съездила в Батуми и рассказала о главных недостатках города-курорта.