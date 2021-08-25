"Требуют деньги": туристка рассказала о недостатках Батуми

Россиянка съездила в Батуми и рассказала о главных недостатках города-курорта. Об этом она сообщила в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Наибольшим разочарованием для девушки стал пляж. Он оказался грязным, на нем валялись бутылки и окурки, а на всю грязь слетались голуби. Она отметила, что готовилась к волнам, резкому заходу и большому количеству туристов, но мусор ее разочаровал.

Вторым пунктом она назвала отходы жизнедеятельности собак, которые никто не убирает.

"Даже на променаде и в Старом городе чаще приходилось не любоваться окрестностями, а смотреть под ноги, чтобы случайно не вляпаться"

Девушка отметила, что уже бывала в Грузии и знала, что официанты в этой стране чаще всего хмурые и не любят помогать гостям с выбором, но в одном из кафе она ждала еду час, а потом услышала, что на кухне сломалась печь, поэтому готовить заказ даже не начинали.

Туристка рассказала о ситуации в одном из ресторанов. Ее подруга перед заказом блюда попросила убрать кинзу, но ей в итоге принесли еду с этой приправой, а после еще одной просьбы переделали. Однако оба блюда включили в счет и заставили платить.

Она отметила, что в городе особо остро стоит проблема с цыганами. По ее словам, гадалки пристают к туристам на пляже и около достопримечательностей.

"Подростки кидают цветы к твоим ногам, а потом грубо требуют деньги. Дети хватают твой пакет руками, когда ты идешь мимо и не смотришь в их сторону"

Девушка рассказала о том, что многие таксисты "разводят" туристов, когда те заказывают машину через приложение и оплачивают картой. Машина не приезжает, а таксист ставит начало поездки. Кроме того, цены в Батуми за последнее время стали выше в 2-3 раза, поэтому она посоветовала не рассчитывать на бюджетный отдых.