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Россиянка рассказала, как комфортно отдохнуть в Грузии

Елизавета Назарова
1 час назад

Россиянка съездила в Грузию и назвала способы комфортно отдохнуть в стране, если вы едете туда впервые. Об этом она рассказала на платформе "Яндекс.Дзен".

Россиянка рассказала, как комфортно отдохнуть в Грузии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Прямого авиасообщения у России и Грузии нет, но можно полететь туда через пересадку в Стамбуле, Минске или Ереване. Можно добраться в Грузию через Армению на поезде, автобусе или такси.

Путешественница посоветовала иметь с собой валютную карточку и заранее купить лари, чтобы не потерять деньги при обмене валюты.

По мнению туристки, лучше всего искать квартиры и отели через крупные сервисы.

«В Тбилиси лучше всего поселиться рядом с площадью Свободы или поближе к Старому городу. В Батуми и Кобулети смотрите варианты неподалеку от набережных»

По словам девушки, продукты в Грузии стоят так же, как и в российской провинции. Фрукты и овощи обойдутся на 30 процентов дешевле. Она рассказала, что в кафе и ресторанах приемлемые цены и при этом подают все большими порциями.

«В Грузии очень дешевый общественный транспорт. Проезд на городском автобусе стоит менее одного лари (около 24 рублей). Развлечения на фоне других туристических городов тоже кажутся недорогими»

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин описал отдых в Абхази.

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