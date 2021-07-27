«Молодым нечего делать»: россиянин описал отдых в Абхазии

Россиянин побывал в Абхазии и рассказал, почему «молодым тут нечего делать». Путешественник рассказал о том, почему не стоит ехать в страну до 45 лет на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам мужчины, молодые туристы могут столкнуться с проблемами при бронировании жилья. Например, комната, которую он решил снимать у частников, не соответствовала фотографиям в сети, а предоплату ему не вернули.

«Ты либо живешь в дорогом отеле, либо в дешевом клоповнике, не таком, какой изначально был на картинке», — считает россиянин.

Кроме того, в Абхазии абсолютно нет никаких развлечений. Из досуга на курорте он назвал только «выпить» и «подраться». А еще отметил большое количество «пьяных туристов и злых местных».

«К мужчинам пристают туристы со всякими пьяными драками, девушкам тоже достается, не трогают только пенсионеров», — заявил автор блога.

Мужчина расстроенно сообщил, что за среднюю стоимость туров и разных прогулок, «попадаешь на что-то дешевое, грязное и разрушенное».