Вирус и толпы туристов: что творится в Абхазии

Толпы туристов на границе с Абхазией регулярно попадают на видео. Так, попасть в республику сейчас можно свободно и сезон в самом разгаре. Однако ситуация в стране, как выяснил "Рамблер", не такая радужная, как погода.

Фото: Кадр из видео/Соцсети Кадр из видео/Соцсети

Местные СМИ сообщают о всплеске заболеваемости.Так, с 7 июня по 2 июля число новых заражений увеличилось с 17 до 145 человек в сутки.

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, работающая в частной клинике, Астанда Хагуш, ведущая прием больных коронавирусом рассказала о ситуации в стране в интервью изданию Эхо Кавказа.

"Если до этого в начале заболевания ковидом в Республике Абхазия я принимала в среднем пять-десять человек в день, то на сегодняшний день это количество увеличилось примерно вдвое... Минимум человек двадцать-тридцать ковидных больных в день у меня добавляется. Примерно человек двести я сегодня точно веду. То есть рост колоссальный в сравнении с тем, что было", — объясняет она.

Женщина отмечает, что ситуация очень серьезная. Республика не справляется. На всю страну есть только один аппарат компьютерной томографии:

"Я не могу вовремя сделать КТ (компьютерную томографию), я не могу вовремя сделать лабораторные исследования, я отправляю людей на КТ, но они не всегда могут записаться день в день, они могут сделать это КТ через семь или десять дней...".

При этом, по словам врача, теперь заболевать стали и туристы.:

"Раньше я практически не встречалась с зараженными туристами, но теперь я их принимаю практически ежедневно. Если гражданина нашей республики мы можем изолировать, и ему есть где изолироваться, то, к сожалению, единственное место, где туристы могут изолироваться, – это либо номер в их отеле, либо квартира, которую они снимают. Но, к сожалению, люди, приехавшие отдыхать – я сейчас говорю о тех, кто болеет в легкой или в среднетяжелой степени, – они не изолируются.

Они посещают туристические объекты, они как ходили на пляж, так и ходят, гуляют по набережной. Я боюсь, что у нас будет увеличиваться заболеваемость за счет того, что наши гости не могут себя изолировать, у них нет такой возможности. Они не могут прийти в свой отель и сказать: «Я болею ковидом!» Какие меры в этом случае будут приняты? Это надо закрывать гостиницу полностью под самоизоляцию.".