Дельфины спасли мужчину спустя 12 часов в ледяной воде

Пловец 12 часов дрейфовал в ледяной воде в ирландском заливе Трали. Спастись мужчине помогли дельфины. Об этом сообщает издание Daily Mail.
30-летний ирландец пытался проплыть более восьми километров от берега, но оказался плохо подготовлен к заплыву и не смог вернуться обратно. Береговая охрана запросила помощь спасателей после того, как на пляже нашли одежду мужчины. Его искали на спасательной лодке и с вертолетов. В итоге пловца обнаружили в четырех километрах от берега более чем через 12 часов после того, как он начал заплыв. Он был истощен и переохлажден, но находился в сознании.
Команда спасателей заявила, что в спасении мужчины помогла стая дельфинов, которая окружила его в воде и привлекла их внимание. Как рассказал капитан спасательного судна О’Коннелл, морские животные плавали кругами вокруг ирландца и вели себя неагрессивно. Скорее всего, дельфины пытались его защитить.
Ранее "Рамблер" сообщал, что мужчина перелетел Эльбрус на воздушном шаре.