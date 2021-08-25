Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Дельфины помогли спасти мужчину, пробывшего 12 часов в ледяной воде

Мира Маркина
1 час назад

Пловец 12 часов дрейфовал в ледяной воде в ирландском заливе Трали. Спастись мужчине помогли дельфины. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Дельфины спасли мужчину спустя 12 часов в ледяной воде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

30-летний ирландец пытался проплыть более восьми километров от берега, но оказался плохо подготовлен к заплыву и не смог вернуться обратно. Береговая охрана запросила помощь спасателей после того, как на пляже нашли одежду мужчины. Его искали на спасательной лодке и с вертолетов. В итоге пловца обнаружили в четырех километрах от берега более чем через 12 часов после того, как он начал заплыв. Он был истощен и переохлажден, но находился в сознании.

Команда спасателей заявила, что в спасении мужчины помогла стая дельфинов, которая окружила его в воде и привлекла их внимание. Как рассказал капитан спасательного судна О’Коннелл, морские животные плавали кругами вокруг ирландца и вели себя неагрессивно. Скорее всего, дельфины пытались его защитить.

Ранее "Рамблер" сообщал, что мужчина перелетел Эльбрус на воздушном шаре.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители