Дельфины спасли мужчину спустя 12 часов в ледяной воде

30-летний ирландец пытался проплыть более восьми километров от берега, но оказался плохо подготовлен к заплыву и не смог вернуться обратно. Береговая охрана запросила помощь спасателей после того, как на пляже нашли одежду мужчины. Его искали на спасательной лодке и с вертолетов. В итоге пловца обнаружили в четырех километрах от берега более чем через 12 часов после того, как он начал заплыв. Он был истощен и переохлажден, но находился в сознании.