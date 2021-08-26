Названы альтернативы курортам Краснодарского края в России

Специалисты BlaBlaCar составили рейтинг альтернативных Краснодарскому Краю и Крыму направлений для путешествий по России. Об этом сообщает "Лента.ру".
В 2021 году российские туристы часто выбирали отдых в Хакасии.
"Именно Хакасия считается лучшим в России местом для познавательного туризма благодаря своей богатой истории: первые государства на этой территории зародились в четвертом веке до нашей эры", — заявили эксперты.
Также одним из любимых направлений туристов в этом году стала Бурятия:
"Не менее популярны среди путешественников были деревни, ведь именно в Бурятии находятся села, которые не раз признавались самыми красивыми в России: Ярикто, Десятниково, Большой Куналей".
Ранее "Рамблер" сообщал, что огромные очереди из туристов в Геленджике сняли на видео.