Россиянку не выпускают из страны из-за однофамилицы

Жительнице Санкт-Петербурга Ольге Алексеевой запретили выезжать из России из-за однофамилицы из Сочи, у которой крупные долги по коммуналке и кредитам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Помимо имени, у россиянок совпали даты рождения. Из-за этого петербурженка уже два года разбирается с произошедшим. Алексеевой арестовали счета и запретили покидать страну из-за долга в размере 77 тысяч рублей.

Кроме того, в электронных базах перепутались номера СНИЛС двух россиянок. Как рассказали эксперты, двойники встречаются часто, однако обычно проблему должны решать в течение суток.