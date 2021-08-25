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Россиянку не выпускают из страны из-за долгов однофамилицы

Анна Шутова
1 час назад

Жительнице Санкт-Петербурга Ольге Алексеевой запретили выезжать из России из-за однофамилицы из Сочи, у которой крупные долги по коммуналке и кредитам. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянку не выпускают из страны из-за однофамилицы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Помимо имени, у россиянок совпали даты рождения. Из-за этого петербурженка уже два года разбирается с произошедшим. Алексеевой арестовали счета и запретили покидать страну из-за долга в размере 77 тысяч рублей.

Кроме того, в электронных базах перепутались номера СНИЛС двух россиянок. Как рассказали эксперты, двойники встречаются часто, однако обычно проблему должны решать в течение суток.

Ранее "Рамблер" сообщал, что иностранцам стало проще въехать в Россию.

Новости путешествий,Ольга Алексеева,
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