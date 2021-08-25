Иностранцам стало проще въехать в Россию

Иностранным туристам стало проще получить визу в Россию на полгода. Об этом сообщает "Интерфакс".
Закон вступил в силу с 25 августа. Теперь туристам для получения визы достаточно предъявить подтверждение брони в отеле или покупку путевки у туроператора.
"Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей"
До этого туристам, въезжающим в Россию, выдавали визы сроком до одного месяца, а разрешение на въезд на полгода выдавалось по принципу взаимности.
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