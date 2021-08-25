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Иностранцам стало проще въехать в Россию

Мария Каткова
2 часа назад

Иностранным туристам стало проще получить визу в Россию на полгода. Об этом сообщает "Интерфакс".

Иностранцам стало проще въехать в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Закон вступил в силу с 25 августа. Теперь туристам для получения визы достаточно предъявить подтверждение брони в отеле или покупку путевки у туроператора.

"Обыкновенная туристическая виза выдается на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, либо о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей"

До этого туристам, въезжающим в Россию, выдавали визы сроком до одного месяца, а разрешение на въезд на полгода выдавалось по принципу взаимности.

Ранее "Рамблер" сообщал, что проживающая за границей россиянка рассказала о сложностях в общении с иностранцами.

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