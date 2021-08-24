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Проживающая за границей россиянка рассказала о сложностях в общении с иностранцами

Катерина Саломе
5 часов назад

Россиянка, переехавшая в Австралию, рассказала о сложностях в общении с иностранцами. Об этом она поведала «Ленте.ру».

Россиянка рассказала о сложностях в общении с иностранцами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Москвичка Юлия Комиссарова переехала за границу около трех лет назад - в Австралии проживает ее возлюбленный. Несмотря на то, что девушка хорошо знала английский язык, особенности австралийского произношения стали для нее неприятным сюрпризом.

«Когда я услышала в первый раз австралийский акцент, то подумала: "Это вообще что? Почему так произносится?"»,

— призналась Юлия, добавив, что первое время, чтобы понять окружающих, ей приходилось прилагать огромные усилия.

Юлия также отметила, что в отличие от русских автралийцы ведут себя очень вежливо и внимательно по отношению друг к другу. «Если в Москве наступишь кому-то на ногу, могут наорать. Или скажут: "Вот ты корова". А здесь будут полчаса друг перед другом извиняться», — подчеркнула девушка.

Тем не менее, по словам автора, в Австралии зачастую приходится беседовать с незнакомыми людьми, например, с аптекарем о погоде. А это не слишком приятно, когда ты интроверт.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россиянка отдохнула в Египте и ужаснулась морским ежам.

Заграница,Lenta.ru,
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