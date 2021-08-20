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Россиянка отдохнула в Египте и ужаснулась морским ежам

Даша Краснова
3 часа назад

Российская туристка отправилась на египетский курорт Шарм-эль-Шейх и рассказала о своем отдыхе. Об этом сообщает портал «Тонкости туризма».

Россиянка отдохнула в Египте и ужаснулась морским ежам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Путешественница остановилась в четырехвездочной гостинице. По ее словам она была «неплохой». Туристку порадовала большая и зеленая территория отеля, чистые и просторные номера, питание и пляж. Из минусов она отметила «слабую» анимацию.

Но в один из дней отдыха на пляже случилось нашествие морских ежей. По ее воспоминаниям, все морское дно на несколько метров было усыпано ежами. Заходить в воду россиянка в такой ситуации не решилась.

«Просто сплошная черная полоса в несколько метров. Я очень боюсь наступить на ежа и пролежать несколько дней с воспалением в ноге или вообще загреметь в больницу», — призналась путешественница.

Также она рассказала о нововведениях из-за пандемии. Например, в один номер не заселяют больше двух взрослых и двух детей, подорожали экскурсии, коктейли в баре наливают в пластиковые стаканчики и сохраняется масочный режим.

Ранее "Рамблер" сообщал, что нельзя делать туристам в Египте.

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