Россияне рассказали, на чем экономят в отпуске

Чаще всего в отпуске россияне экономят на аренде шезлонгов и пляжных зонтов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Туту.ру".

За счет шезлонгов и пляжных зонтов свои затраты на отдых снижает каждый четвертый турист. 17% заявили о том, что стараются найти билеты до пункта назначения подешевле. Еще 13% экономят на покупке подарков и сувениров родственникам. 12% россиян сказали, что не платят за страховку. Некоторые готовы отказаться ради экономии от развлечений. Об этом заявили 8% опрошенных.