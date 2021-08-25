Россияне рассказали, на чем экономят в отпуске

Чаще всего в отпуске россияне экономят на аренде шезлонгов и пляжных зонтов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Туту.ру".
За счет шезлонгов и пляжных зонтов свои затраты на отдых снижает каждый четвертый турист. 17% заявили о том, что стараются найти билеты до пункта назначения подешевле. Еще 13% экономят на покупке подарков и сувениров родственникам. 12% россиян сказали, что не платят за страховку. Некоторые готовы отказаться ради экономии от развлечений. Об этом заявили 8% опрошенных.
Меньшинство ответили, что готовы экономить на мобильной связи (5%) и еде (4%).
Ранее "Рамблер" сообщал, сколько можно сэкономить на "семейных" авиабилетах.