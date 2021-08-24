«Слияние двух морей» в Сочи засняли на видео

Отдыхающие на яхте туристы засняли на видео необычное природное явление в Сочи. Ролик опубликовала "Комсомольская правда" в своем Telegram-канале.

Очевидцы запечатлели эффект, похожий на слияние двух морей, который возник из-за стекания пресной воды с гор после дождя. Из-за мутного цвета создается впечатление, что по морю проходит четкая граница — у берега вода бледно-зеленая, а через километр от суши — темно-синяя.