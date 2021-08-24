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«Слияние двух морей» в Сочи засняли на видео

Анна Шутова
41 минуту назад

Отдыхающие на яхте туристы засняли на видео необычное природное явление в Сочи. Ролик опубликовала "Комсомольская правда" в своем Telegram-канале.

Очевидцы запечатлели эффект, похожий на слияние двух морей, который возник из-за стекания пресной воды с гор после дождя. Из-за мутного цвета создается впечатление, что по морю проходит четкая граница — у берега вода бледно-зеленая, а через километр от суши — темно-синяя.

По словам эколога Вениамина Голубитченко, вода не смешивается из-за разной плотности и химического состава.

Ранее "Рамблер" сообщал, что гибель туристов объяснили воздействием ядовитых водорослей.

Новости путешествий,Видео,Комсомольская правда,
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