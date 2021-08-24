Гибель туристов объяснили воздействием ядовитых водорослей

«Это очень необычная, даже уникальная ситуация. На телах погибших не обнаружено травм, нет никакой очевидной причины их смерти. Не было найдено и предсмертной записки. Они находились посреди национального лесного парка, куда отправились в поход на один день», — рассказала представитель шерифа округа Марипоса Кристи Митчелл.