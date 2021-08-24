Гибель туристов объяснили воздействием ядовитых водорослей

Ученые объяснили гибель семьи на туристической тропе в Национальном лесу Сьерра в американском штате Калифорния. По их мнению, причиной стали ядовитые водоросли. Об этом сообщает Live Science.
Джон Герриш, Эллен Чанг, их годовалая дочь Миджу и собака были обнаружены мертвыми на тропе вдоль реки Мерсед в отдаленной части парка.
«Это очень необычная, даже уникальная ситуация. На телах погибших не обнаружено травм, нет никакой очевидной причины их смерти. Не было найдено и предсмертной записки. Они находились посреди национального лесного парка, куда отправились в поход на один день», — рассказала представитель шерифа округа Марипоса Кристи Митчелл.
Изначально следователи предположили, что семья погибла из-за ядовитых газов из заброшенной шахты. Однако эта версия не подтвердилась. Теперь появилась версия, что причиной гибели туристов могли стать сине-зеленые водоросли. Они растут в воде и могут выпускать токсины, отравляя животных.
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