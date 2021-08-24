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На Пхукете хотят запретить алкоголь для туристов

Анна Шутова
2 часа назад

Власти острова Пхукет предложили ввести сухой закон для иностранных туристов. Об этом сообщает The Phuket News.

На Пхукете хотят запретить алкоголь для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Необходимость принятия подобных мер объяснили скоростью распространения коронавируса в регионе. Росту заболеваемости способствует большое количество вечеринок с алкоголем.

После сильных вспышек COVID-19 государственный центр управления ситуацией (CCSA) в Бангкоке издал приказ о закрытии развлекательных заведений. Однако он не был исполнен. Местные власти хотят полностью запретить продавать туристам алкоголь в кафе и ресторанах и продлить ограничения до конца августа.

При этом жители Пхукета попросили этого не делать:

"Пхукет никогда не был местом любителей чая — он был и остается островом для вечеринок: ночная жизнь, выпивка, танцы, девушки, солнце, песок и прибой", "Если ты не можешь повеселиться, зачем тогда сюда приезжать?" — возмутились они.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы причины включения пассажиров в черный список.

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