На Пхукете хотят запретить алкоголь для туристов

"Пхукет никогда не был местом любителей чая — он был и остается островом для вечеринок: ночная жизнь, выпивка, танцы, девушки, солнце, песок и прибой", "Если ты не можешь повеселиться, зачем тогда сюда приезжать?" — возмутились они.