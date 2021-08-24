Названы причины включения пассажиров в черный список

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала, почему пассажира могут включить в черный список перевозчика. Она опубликовала видео на эту тему в своем TikTok-аккаунте.

По словам бортпроводницы, лишиться права на перелет или попасть в список нежелательных клиентов можно из-за громких разговоров, хамства, грубости и агрессивных действий по отношению к членам экипажа и попутчикам.

Сотрудники авиакомпаний подготовлены к любым подобным ситуациям и могут справиться с ними на высоте. Обо всех инцидентах они докладывают сотрудникам правоохранительных органов.

"Поэтому не думайте, что можете вести себя неадекватно или дебоширить безнаказанно, полиция все равно вас достанет", - заключила стюардесса.