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Названы причины включения пассажиров в черный список авиакомпаний

Мира Маркина
1 час назад

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани рассказала, почему пассажира могут включить в черный список перевозчика. Она опубликовала видео на эту тему в своем TikTok-аккаунте.

Названы причины включения пассажиров в черный список
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам бортпроводницы, лишиться права на перелет или попасть в список нежелательных клиентов можно из-за громких разговоров, хамства, грубости и агрессивных действий по отношению к членам экипажа и попутчикам.

Сотрудники авиакомпаний подготовлены к любым подобным ситуациям и могут справиться с ними на высоте. Обо всех инцидентах они докладывают сотрудникам правоохранительных органов.

"Поэтому не думайте, что можете вести себя неадекватно или дебоширить безнаказанно, полиция все равно вас достанет", - заключила стюардесса.

Ранее "Рамблер" сообщал, что бортпроводник раскрыл секреты своей профессии.

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