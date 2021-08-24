Раскрыты зарплаты бортпроводников

Среднегодовая зарплата бортпроводников в США, согласно данным за июль 2021 года, составляет 78,4 тысячи долларов (примерно 5,8 миллиона рублей). Об этом сообщает интернет-ресурс GOBankingRates.

Заработная плата членов экипажа колеблется от 48,8 тысячи долларов в год (3,6 миллиона рублей) до 114 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей). Объемы льгот, которые предоставляют сотрудникам авиакомпаний также отличаются.

Как рассказали специалисты, на заработную плату влияют навыки членов экипажа. Например, знание основ неотложной медицинской помощи и действий при аварийной посадке и эвакуации, умение работать на самолетах разных типов. Также на заработок влияет опыт работы, стаж и город, в котором базируется авиакомпания. Чем он крупнее, тем больше получают сотрудники.