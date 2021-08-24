"И что? Это же не депиляция бикини", "Не утрируйте ситуацию! Уже придираетесь ко всему. Скоро волосы нельзя будет расчесать", "Что же в ее действиях такого криминального?", "Ладно бы педикюр. Что в этом такого? Всего лишь ноготь подпилила".