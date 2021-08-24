Российская туристка подпилила ногти на берегу моря в Сочи и вызвала споры в сети. Видео с отдыхающей опубликовали Instagram-аккаунте @live.sochi.
"Маникюр на пляже — норма?" — поинтересовался автор ролика.
Пользователи сети написали в комментариях, что пилить ногти на пляже негигиенично и невоспитанно.
"Воспитание на грани фантастики!", "А огрызки, пакеты, прокладки, бутылки — в море?", "То пятки чистят, то ноги бреют ", "Что хотят, то и делают. Печально", — возмутились подписчики аккаунта.
Однако некоторые поддержали туристку, не увидев в ее действиях ничего необычного:
"И что? Это же не депиляция бикини", "Не утрируйте ситуацию! Уже придираетесь ко всему. Скоро волосы нельзя будет расчесать", "Что же в ее действиях такого криминального?", "Ладно бы педикюр. Что в этом такого? Всего лишь ноготь подпилила".
Ранее "Рамблер" сообщал, что явившаяся в бикини в магазин туристка возмутила жителей Сочи.