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"То пятки чистят, то ноги бреют": действия россиянки на пляже в Сочи вызвали споры

Мира Маркина
1 час назад

Российская туристка подпилила ногти на берегу моря в Сочи и вызвала споры в сети. Видео с отдыхающей опубликовали Instagram-аккаунте @live.sochi.

"Маникюр на пляже — норма?" — поинтересовался автор ролика.

Пользователи сети написали в комментариях, что пилить ногти на пляже негигиенично и невоспитанно.

"Воспитание на грани фантастики!", "А огрызки, пакеты, прокладки, бутылки — в море?", "То пятки чистят, то ноги бреют ", "Что хотят, то и делают. Печально", — возмутились подписчики аккаунта.

Однако некоторые поддержали туристку, не увидев в ее действиях ничего необычного:

"И что? Это же не депиляция бикини", "Не утрируйте ситуацию! Уже придираетесь ко всему. Скоро волосы нельзя будет расчесать", "Что же в ее действиях такого криминального?", "Ладно бы педикюр. Что в этом такого? Всего лишь ноготь подпилила".

Ранее "Рамблер" сообщал, что явившаяся в бикини в магазин туристка возмутила жителей Сочи.

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