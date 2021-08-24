Слетавший в Армению россиянин призвал навсегда забыть о Турции

Слетавший в Армению россиянин назвал преимущества страны, благодаря которым можно «навсегда забыть» о Турции. Своими впечатлениями турист поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Прежде всего, мужчина восторженно отозвался о гостепреимстве в кавказской стране. Путешественник отметил, что местных жителей не затрудняет бесплатно угостить кофе гуляющих туристов или подвезти до нужной достопримечательности. А в Турции, по мнению автора, туристов воспринимают как «мешок с деньгами». Более того, местные не навязываются отдыхающим, в отличии от граждан Турции.

«Жена была в приятном шоке, так как несколько раз она оставалась за одним столом с турками, и ей тут же начинали "втирать всякую дичь"»,

— заявил блогер.

Также россиянин рассказал о «сказочных» ценах на фрукты, овощи и хлеб на местных рынках. Например, за корзину с инжиром, сливами, персиками, картофелем, помидорами, огурцами и зеленью автор заплатил всего 150 рублей.

«В Турции разное меню — с разными ценами для туристов и для местных»,

— подчеркнул путешественник.