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На популярном курорте Турции нет свободных мест

Стелла Шмель
32 минуты назад

Многокилометровое побережье популярного турецкого курорта Анталья полностью занято отдыхающими. Об этом пишет "Турпром".

На популярном курорте Турции нет свободных мест
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самый многолюдный пляж - Коньяалта - забит местными и иностранцами до отказа.

Жизнь в регионе возвращается в обычное русло после катастрофически разрушительных лесных пожаров, которые недавно бушевали на территории страны.

Днем в Антальи около 38 градусов по Цельсию, а влажность - 75%. Эта смесь образовала идеальный средиземноморский климат, которым с радостью наслаждаются отдыхающие.

Помимо туристов, живущих в отелях неподалеку, на пляже разбито множество палаток, владельцы которых предпочитают отдых "дикарем".

Изданию En Son Haber удалось пообщаться с туристом из Германии:

"Здесь в Анталии так красиво и жарко, но море освежает. Я был в других местах, но нет ничего лучше Анталии. Пляж Коньяалты очень красивый. Рекомендую всем".

Ранее "Рамблер" писал, что россиянка с супругом впервые побывали в Турции и поделились впечатлениями.

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