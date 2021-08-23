На популярном курорте Турции нет свободных мест

Многокилометровое побережье популярного турецкого курорта Анталья полностью занято отдыхающими. Об этом пишет "Турпром".
Самый многолюдный пляж - Коньяалта - забит местными и иностранцами до отказа.
Жизнь в регионе возвращается в обычное русло после катастрофически разрушительных лесных пожаров, которые недавно бушевали на территории страны.
Днем в Антальи около 38 градусов по Цельсию, а влажность - 75%. Эта смесь образовала идеальный средиземноморский климат, которым с радостью наслаждаются отдыхающие.
Помимо туристов, живущих в отелях неподалеку, на пляже разбито множество палаток, владельцы которых предпочитают отдых "дикарем".
Изданию En Son Haber удалось пообщаться с туристом из Германии:
"Здесь в Анталии так красиво и жарко, но море освежает. Я был в других местах, но нет ничего лучше Анталии. Пляж Коньяалты очень красивый. Рекомендую всем".
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка с супругом впервые побывали в Турции и поделились впечатлениями.