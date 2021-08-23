Россиянка о Турции: "Проблема — в менталитете отдыхающих"

Россиянка Наталья Халилова с супругом впервые побывали в Турции и поделились впечатлениями. Историю их поездки опубликовал портал "Тонкости туризма" в "Яндекс.Дзен".

За девятидневный отдых на двоих взрослых и одного ребенка они заплатили 194 тысячи рублей, поехали в хороший отель, ожидания были высокие. Порадовал российских туристов прекрасный пляж, высококлассная шоу-программа, ухоженная территория.

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"Сервис, обслуживание, питание, действительно, на «отлично», но мы и не ехали в отель эконом".

Были вопросы к анимации детей. Четырехлетние дети играют на одной детской площадке с десятилетними, что, по мнению путешественницы, не очень безопасно.

"Для старших есть гораздо больше развлечений: и батуты, и зона с игровыми приставками, и канатный городок. Но вопрос, почему детей старшего возраста вообще допускают на площадку для малышей?"

Тем временем взрослые "слишком полагаются на анимацию".

"Мини-клуб развлекает детей с 10:00 до 17:00, а родители стараются «накутиться» до этого времени. Поэтому сильно не любящие трезвость люди начинают активно отдыхать уже с 10:00, так как к 17:00 им нужно уже быть в форме".

Из минусов самого отеля россиянка отметила отсутствие специальных мест для курения, поэтому курят люди везде.

Отдыхающие - "стопроцентные русские". По мнению россиянки, у многих соотечественников проблемы с воспитанием. А многие негативные моменты - это русский менталитет.

Пляж был замусорен бычками, которые люди пытаются скрыть, зарыв в песок.

"Еще эта привычка занять лежак полотенцем... На первых двух рядах у моря по полдня загорали просто полотенца".

Автор сделала вывод, что претензий к отелю быть не может, проблема - в самих людях. Отдых россиянам понравился, но желания повторить этот опыт не возникло.

"Теперь начинаю понимать туристов, которые при бронировании спрашивают, какой процент россиян среди отдыхающих".