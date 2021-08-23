Россиянка о Турции: "Проблема — в менталитете отдыхающих"

Россиянка Наталья Халилова с супругом впервые побывали в Турции и поделились впечатлениями. Историю их поездки опубликовал портал "Тонкости туризма" в "Яндекс.Дзен".
За девятидневный отдых на двоих взрослых и одного ребенка они заплатили 194 тысячи рублей, поехали в хороший отель, ожидания были высокие. Порадовал российских туристов прекрасный пляж, высококлассная шоу-программа, ухоженная территория.
"Сервис, обслуживание, питание, действительно, на «отлично», но мы и не ехали в отель эконом".
Были вопросы к анимации детей. Четырехлетние дети играют на одной детской площадке с десятилетними, что, по мнению путешественницы, не очень безопасно.
"Для старших есть гораздо больше развлечений: и батуты, и зона с игровыми приставками, и канатный городок. Но вопрос, почему детей старшего возраста вообще допускают на площадку для малышей?"
Тем временем взрослые "слишком полагаются на анимацию".
"Мини-клуб развлекает детей с 10:00 до 17:00, а родители стараются «накутиться» до этого времени. Поэтому сильно не любящие трезвость люди начинают активно отдыхать уже с 10:00, так как к 17:00 им нужно уже быть в форме".
Из минусов самого отеля россиянка отметила отсутствие специальных мест для курения, поэтому курят люди везде.
Отдыхающие - "стопроцентные русские". По мнению россиянки, у многих соотечественников проблемы с воспитанием. А многие негативные моменты - это русский менталитет.
Пляж был замусорен бычками, которые люди пытаются скрыть, зарыв в песок.
"Еще эта привычка занять лежак полотенцем... На первых двух рядах у моря по полдня загорали просто полотенца".
Автор сделала вывод, что претензий к отелю быть не может, проблема - в самих людях. Отдых россиянам понравился, но желания повторить этот опыт не возникло.
"Теперь начинаю понимать туристов, которые при бронировании спрашивают, какой процент россиян среди отдыхающих".
Ранее "Рамблер" писал, что россиянам предложили менее дорогую альтернативу Турции.