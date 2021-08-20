Россиянам предложили менее дорогую альтернативу Турции

Туроператоры нашли для россиян менее дорогую альтернативу Турции. Ей стала Доминиканская Республика, спрос на путевки по направлению вырос на 225 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

По данным АТОР, есть предложения недельных туров в Доминикану на двоих за 117 тысяч рублей. Отдых в пятизвездочном отеле Турции и Египта может выйти дороже.

Не исключено, что конкуренция вынудит Кубу предложить россиянам более лояльные условия въезда, например, отменить двойное ПЦР-тестирование.

Вице-президент Ассоциации туроператоров РоссииДмитрий Горин заявил, что Доминикана стала второй после Турции страной, которая не установила лимит на чартерные авиаперевозки.

«Турция и Доминикана сейчас в выигрышном положении, потому что ограничений на рейсы нет, а правила въезда для туристов в отличие от ряда стран просты и понятны. В случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации», — пояснил он.

Он также заверил, что сейчас недельные туры в Доминикану в отеле «четыре звезды» можно найти за 120–140 тысяч рублей на двоих, что сопоставимо с Турцией и Египтом. Если же выбирать не «все включено», а только завтрак, то цена составит 117 тысяч рублей. Хотя обычно такие туры в республику обходятся на 40–60 процентов дороже.

«Минимальная стоимость путешествия на двоих составит 138 359 рублей на семь ночей в отель "четыре звезды" с питанием «всё включено». Средняя стоимость тура — 160 677 рублей на двоих на восемь ночей», — сообщили в компании.