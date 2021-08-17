Названы самые популярные у россиян курорты Турции

Перечислены самые востребованные среди российских туристов курорты Турции. Самым популярным регионом была названа Анталья, сообщает АТОР.

При этом, по общему объему продаж курортов провинции Анталья первое место занимает Аланья, так как туры туда обходятся дешевле, чем в другие города.

На втором месте по популярности Кемер и Сиде, а за ними - Белек и непосредственно сама Анталья.

Бодрум, Фетхие и Мармарис также пользуются спросом среди россиян. А каждый двадцатый путешественник едет в Стамбул и выбирает экскурсию в Каппадокию и Месопотамию.