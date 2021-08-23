Стюардесса в мини-юбке задрала ноги в кресле

Стюардесса из Бельгии сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и удивила пользователей социальных сетей. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties.

На фото бортпроводница легла на пассажирское кресло в туфлях, темной мини-юбке и пиджаке и задрала ноги наверх, читая при этом бортовой журнал.

@cabin_crew_beauties

Пользователей восхитила внешность бельгийской стюардессы.

«Какая красотка!», «Идеальные ноги», «Завораживающая внешность», «Настоящая акробатка!», «Просто милашка», — написали подписчики в комментариях к снимку.