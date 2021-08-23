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Десятки диких коров распугали туристов на пляжах Франции

Анна Шутова
52 минуты назад

Из-за массового нашествия диких коров пляжи популярных курортов Корсики закрыли для отдыхающих. Об этом сообщает The Times.

Десятки диких коров нападают на туристов во Франции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На Корсике проживает приблизительно 15 тысяч особей крупного рогатого скота. При этом только половина из них принадлежит фермерским хозяйствам. Остальные животные являются дикими и опасны для людей.

Местные власти зарегистрировали несколько случаев нападения коров на туристов. Один путешественник был госпитализирован с ранением в шею на пляже в Сан-Мартино-ди-Лоту. Также коровы напали на еще одну женщин. Туристку доставили в больницу с тяжелой раной ноги в двух сантиметрах от бедренной артерии.

Ранее "Рамблер" сообщал, что на пляжах Сардинии массово воруют песок.

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