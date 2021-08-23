Десятки диких коров нападают на туристов во Франции

На Корсике проживает приблизительно 15 тысяч особей крупного рогатого скота. При этом только половина из них принадлежит фермерским хозяйствам. Остальные животные являются дикими и опасны для людей.

Местные власти зарегистрировали несколько случаев нападения коров на туристов. Один путешественник был госпитализирован с ранением в шею на пляже в Сан-Мартино-ди-Лоту. Также коровы напали на еще одну женщин. Туристку доставили в больницу с тяжелой раной ноги в двух сантиметрах от бедренной артерии.