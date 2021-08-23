Венеция будет пускать туристов по записи и за деньги

Власти Венеции планируют брать с путешественников деньги за посещение города с лета 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной введения более строгих мер стали жалобы местных жителей на туристов, которые "убивают" Венецию. Чтобы сдерживать турпоток, но при этом не отказываться от туризма, власти обсуждают новые правила для отдыхающих.

Так, предлагается, чтобы путешественники предварительно записывались на сеансы посещения достопримечательностей. Пускать туристов планируется через турникеты, которые хотят установить на основных подъездных путях исторического центра города.

Известно, что цена билета будет варьироваться от трех до десяти евро (260-860 рублей) в зависимости от сезона и количества туристов в день.

От сборов будут освобождены местные, их родственники, а также туристы, которые забронировали номера в отелях.