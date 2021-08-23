Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Венеция будет пускать туристов по предварительной записи

Анна Шутова
1 час назад

Власти Венеции планируют брать с путешественников деньги за посещение города с лета 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Венеция будет пускать туристов по записи и за деньги
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Причиной введения более строгих мер стали жалобы местных жителей на туристов, которые "убивают" Венецию. Чтобы сдерживать турпоток, но при этом не отказываться от туризма, власти обсуждают новые правила для отдыхающих.

Так, предлагается, чтобы путешественники предварительно записывались на сеансы посещения достопримечательностей. Пускать туристов планируется через турникеты, которые хотят установить на основных подъездных путях исторического центра города.

Известно, что цена билета будет варьироваться от трех до десяти евро (260-860 рублей) в зависимости от сезона и количества туристов в день.

От сборов будут освобождены местные, их родственники, а также туристы, которые забронировали номера в отелях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что курортный сбор могут ввести на Байкале.

Новости путешествий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители