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Курортный сбор могут ввести на Байкале

Анна Шутова
28 минут назад

Иркутская область планирует начать взимать курортный сбор с туристов. Регион присоединится к эксперименту. Об этом сообщает ТАСС.

Курортный сбор могут ввести на Байкале
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сумма сбора не должна превысить 100 рублей с человека за сутки. Согласно закону, полученные средство должны быть направлены на развитие туристической инфраструктуры. Как именно распорядиться деньгами, будут решать местные власти.

По мнению экспертов, за счет сбора можно было бы отреставрировать часть памятников деревянного зодчества или создать экологические тропы.

Письма с предложением ввести курортный сбор были направлены в Заксобрание области и в Ростуризм агентством по туризму Иркутской области. Если его одобрят, пилотный период программы может продлиться до конца 2022 года.

Ранее "Рамблер" сообщал, что назван главный минус отдыха в Крыму в бархатный сезон.

Новости путешествий,Ростуризм,
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