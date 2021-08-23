Курортный сбор могут ввести на Байкале

Иркутская область планирует начать взимать курортный сбор с туристов. Регион присоединится к эксперименту. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма сбора не должна превысить 100 рублей с человека за сутки. Согласно закону, полученные средство должны быть направлены на развитие туристической инфраструктуры. Как именно распорядиться деньгами, будут решать местные власти.

По мнению экспертов, за счет сбора можно было бы отреставрировать часть памятников деревянного зодчества или создать экологические тропы.

Письма с предложением ввести курортный сбор были направлены в Заксобрание области и в Ростуризм агентством по туризму Иркутской области. Если его одобрят, пилотный период программы может продлиться до конца 2022 года.