Студенты получат скидку 50% на "Сапсан"

С 1 сентября по 31 октября 2021 года студенты вузов смогут купить билеты на скоростные поезда "Сапсан" с 50-процентной скидкой. Об этом сообщает ТАСС.

Акция распространяется на базовый и экономический классы обслуживания всех поездов "Сапсан" с отравлением в указанный период.

Для покупки билета по скидке необходимо предоставить действующий студенческий или аспирантский билет, зачетную книжку или справку из университета об очном обучении, выданную не позднее, чем за три месяца до даты покупки.

"Купить билет со скидкой можно в билетных кассах дальнего следования за два часа (но не позднее пяти минут) до отправления поезда",

- рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).