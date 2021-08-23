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Студенты получат скидку 50% на "Сапсан"

Анна Шутова
1 час назад

С 1 сентября по 31 октября 2021 года студенты вузов смогут купить билеты на скоростные поезда "Сапсан" с 50-процентной скидкой. Об этом сообщает ТАСС.

Студенты получат скидку 50% на "Сапсан"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Акция распространяется на базовый и экономический классы обслуживания всех поездов "Сапсан" с отравлением в указанный период.

Для покупки билета по скидке необходимо предоставить действующий студенческий или аспирантский билет, зачетную книжку или справку из университета об очном обучении, выданную не позднее, чем за три месяца до даты покупки.

"Купить билет со скидкой можно в билетных кассах дальнего следования за два часа (но не позднее пяти минут) до отправления поезда",

- рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне пожаловались на нехватку двух недель для отдыха.

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