На пляжах Сардинии массово воруют песок

На Сардинии массово воруют песок. Об этом сообщили экоактивисты, которые являются участниками движения Sardegna rubata e depredata ("Сардиния ограблена и разграблена"), пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Local.

В сообщении говорится, что лишь в июле в аэропорту таможенниками было изъято около 1,4 килограмма украденных природных сувениров - бутылки с песком, морские камни, ракушки и даже камень, вес которого составлял более килограмма.

На Сардинии с 2017 года действует закон, согласно которому песок, ракушки, галька являются охраняемыми ресурсами, за вывоз которых грозит штраф в размере до трех тысяч евро или даже заключение до шести лет.

Как считают экоактивисты, большинство людей везут с собой частичку пляжа без какого-то особого умысла, скорее просто на память. В то время как другие делают это с целью наживы, чтобы продать бутылки с розовым песком Сардинии на аукционах в онлайне.