Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

На пляжах Сардинии массово воруют песок

Стелла Шмель
1 час назад

На Сардинии массово воруют песок. Об этом сообщили экоактивисты, которые являются участниками движения Sardegna rubata e depredata ("Сардиния ограблена и разграблена"), пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Local.

На пляжах Сардинии массово воруют песок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В сообщении говорится, что лишь в июле в аэропорту таможенниками было изъято около 1,4 килограмма украденных природных сувениров - бутылки с песком, морские камни, ракушки и даже камень, вес которого составлял более килограмма.

На Сардинии с 2017 года действует закон, согласно которому песок, ракушки, галька являются охраняемыми ресурсами, за вывоз которых грозит штраф в размере до трех тысяч евро или даже заключение до шести лет.

Как считают экоактивисты, большинство людей везут с собой частичку пляжа без какого-то особого умысла, скорее просто на память. В то время как другие делают это с целью наживы, чтобы продать бутылки с розовым песком Сардинии на аукционах в онлайне.

Ранее "Рамблер" писал, что в Тайланде арестовали участников незаконной вечеринки.

Новости путешествий,Lenta.ru,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители