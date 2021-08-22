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110 тысяч: эксперта шокировала стоимость отдыха на севере России

Анна Шутова
2 часа назад

CEO компании Arctic People (Шпицберген) Тимофей Рогожин обратил внимание на дороговизну туров в Мурманскую область. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

110 тысяч за 2 дня: эксперта шокировали цены на севере
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению эксперта, стоимость отдыха на российском севере неадекватная. Так, за двухдневную поездку организаторы просят 110 тысяч рублей с человека. При этом авиаперелет в Мурманск оплачивается отдельно.

"Все, что нужно знать о российском туристическом "чесе" в период закрытых границ. 2 ночи и 3, а по факту 2 дня активностей, ведь в последний день предполагается только завтрак и выезд в аэропорт. 110 тыс. руб. с человека, то есть по сути 55 тыс. руб. в день Мне иногда пробуют рассказывать о дороговизне Норвегии и других стран. В такие моменты думаю, плакать или смеяться от сравнения? Даже лень писать, что в РФ вы не получаете того уровня сервиса, который заявлен организаторами", - написал Тимофей Рогожин.

По его словам, себестоимость предлагаемой программы - 20 тысяч рублей за сутки. Остальное организаторы забирают себе.

"Я не считаю чужие деньги. Просто подобный подход убивает доверие путешественников к внутреннему туризму", - считает эксперт.

Как он рассказал порталу TourDom, до пандемии такие туры стоили от 15 до 25 тысяч рублей с человека за сутки. В этом году тарифы взлетели в два раза и более.

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянку избили шаманы в Мексике.

Новости путешествий,Тимофей Рогожин,
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