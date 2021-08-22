110 тысяч за 2 дня: эксперта шокировали цены на севере

"Все, что нужно знать о российском туристическом "чесе" в период закрытых границ. 2 ночи и 3, а по факту 2 дня активностей, ведь в последний день предполагается только завтрак и выезд в аэропорт. 110 тыс. руб. с человека, то есть по сути 55 тыс. руб. в день Мне иногда пробуют рассказывать о дороговизне Норвегии и других стран. В такие моменты думаю, плакать или смеяться от сравнения? Даже лень писать, что в РФ вы не получаете того уровня сервиса, который заявлен организаторами", - написал Тимофей Рогожин.