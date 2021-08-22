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"Духи сказали, что меня нужно убить": россиянку избили шаманы в Мексике

Анна Шутова
59 минут назад

Российскую туристку избили шаманы в Мексике. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

"Духи сказали, что меня нужно убить"
Фото: @radarusskikh@radarusskikh

Путешественница по имени Рада полетела в Мексику из Екатеринбурга. Вместе с друзьями они хотели изучить некоторые шаманские практики. Они сняли частный дом и арендовали несколько автомобилей.

Как рассказала россиянка, несколько ее сожителей "так сильно напились, что схватили белку", но сначала обстановка в доме была спокойной. После того, как девушка отказалась "вступить в практику" с ними и решила уехать с мужем, ее начали избивать. Супруга туристки не пустили в дом.

"Через секунду они вытащили ключи из зажигания, выбросили ключи, сняли с меня очки и мне прилетел первый удар в голову. Я оттолкнула Тину в ответ ногой в грудь, и она в этот момент сорвала с меня туфель. Дальше я получила пару сотен очень сильных ударов каблуками по голове", - рассказала Рада.

По словам девушки, они употребляли наркотические вещества, и под этим состоянием им начали мерещиться духи:

"Духи им сказали, что я не уважаю традиции и меня нужно убить".

Шаманы вырвали россиянке волосы и хотели утопить в бассейне:

"На мне 10 швов, я попросила медсестре не сбривать мне волосы. Часть волос мне вырвали вместе с кожей, пока тащили топить в бассейне".

Девушка сбежала, но шаманы обещали найти ее и убить.

"Им не страшно за это отсидеть", - сказала туристка.

Ранее "Рамблер" сообщал, что названы популярные среди россиян направления поездок.

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