"Духи сказали, что меня нужно убить"

Российскую туристку избили шаманы в Мексике. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Путешественница по имени Рада полетела в Мексику из Екатеринбурга. Вместе с друзьями они хотели изучить некоторые шаманские практики. Они сняли частный дом и арендовали несколько автомобилей.
Как рассказала россиянка, несколько ее сожителей "так сильно напились, что схватили белку", но сначала обстановка в доме была спокойной. После того, как девушка отказалась "вступить в практику" с ними и решила уехать с мужем, ее начали избивать. Супруга туристки не пустили в дом.
"Через секунду они вытащили ключи из зажигания, выбросили ключи, сняли с меня очки и мне прилетел первый удар в голову. Я оттолкнула Тину в ответ ногой в грудь, и она в этот момент сорвала с меня туфель. Дальше я получила пару сотен очень сильных ударов каблуками по голове", - рассказала Рада.
По словам девушки, они употребляли наркотические вещества, и под этим состоянием им начали мерещиться духи:
"Духи им сказали, что я не уважаю традиции и меня нужно убить".
Шаманы вырвали россиянке волосы и хотели утопить в бассейне:
"На мне 10 швов, я попросила медсестре не сбривать мне волосы. Часть волос мне вырвали вместе с кожей, пока тащили топить в бассейне".
Девушка сбежала, но шаманы обещали найти ее и убить.
"Им не страшно за это отсидеть", - сказала туристка.
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