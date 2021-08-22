"Духи сказали, что меня нужно убить"

"Через секунду они вытащили ключи из зажигания, выбросили ключи, сняли с меня очки и мне прилетел первый удар в голову. Я оттолкнула Тину в ответ ногой в грудь, и она в этот момент сорвала с меня туфель. Дальше я получила пару сотен очень сильных ударов каблуками по голове", - рассказала Рада.