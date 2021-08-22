Названы популярные среди россиян направления поездок

Стало известно, какие направления российские туристы выбирают чаще остальных для путешествия в первой половине осени. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip провел небольшое исследование, эксперты выяснили, что наиболее популярным авианаправлением по России является Москва. Ее для поездок выбирали 23,8% путешественников.

Фото: Legion-media Legion-media

Кстати, по сравнению с 2020 годом цена на билеты снизилась на 10%.

На втором месте по популярности - Сочи (12,2%) , а Санкт-Петербург на третьем (11,2%).

Немного упала популярность Симферополя, а Калининград, напротив, стал более востребованным направлением по сравнению с прошлым годом.