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Названы самые популярные среди россиян направления в начале осени

Стелла Шмель
31 минуту назад

Стало известно, какие направления российские туристы выбирают чаще остальных для путешествия в первой половине осени. Сервис планирования путешествий OneTwoTrip провел небольшое исследование, эксперты выяснили, что наиболее популярным авианаправлением по России является Москва. Ее для поездок выбирали 23,8% путешественников.

Названы популярные среди россиян направления поездок
Фото: Legion-mediaLegion-media

Кстати, по сравнению с 2020 годом цена на билеты снизилась на 10%.

На втором месте по популярности - Сочи (12,2%) , а Санкт-Петербург на третьем (11,2%).

Немного упала популярность Симферополя, а Калининград, напротив, стал более востребованным направлением по сравнению с прошлым годом.

Анапу туристы выбирают теперь чуть реже, но все еще остается востребованным направлением. Также в рейтинг популярных направлений вошли Минеральные Воды, Краснодар, Уфа и Махачкала.

Ранее "Рамблер" писал, что россиянка показала, как встречали первый рейс в Египте.

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