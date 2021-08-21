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Торт и шампанское: россиянка показала, как встречали первый рейс в Египте

Мария Каткова
3 часа назад

Россиянка слетала в Египет первым рейсом за шесть лет на отдых и показала, как туристов встречали в аэропорту. Видео она опубликовала в своем Instagram.

Ощущение праздника началось уже в самолете. По словам девушки, в полете присутствовали представители российских и зарубежных СМИ, которые вели съемку. На борту всем раздавали шампанское.

В аэропорте самолет встретили водной аркой, девушкам дарили цветы. В здании для пассажиров устроили фуршет с напитками, тортом и живой музыкой. Всем прилетевшим подарили бесплатную экскурсию в Каир.

"Это был очень крутой опыт. Мы не ожидали этого, когда покупали самый дешевы тур на ближайший месяц", — призналась девушка в конце видео.

Ранее "Рамблер" сообщал, что оценена безопасность отдыха в Египте для россиян.

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