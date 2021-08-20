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Оценена безопасность отдыха в Египте для россиян

Мария Иглина
1 час назад

На двух наиболее популярных курортах Египта, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, уровень заражения коронавирусом практически нулевой. Такую оценку дал чрезвычайный и полномочный посол Египта в России Ихаб Наср, передает "Интерфакс".

Оценена безопасность отдыха в Египте для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы предпринимаем все необходимые меры для предотвращения заражения туристов. В прошлом месяце мы приняли российскую делегацию, которая приехала к нам и познакомилась с этими мерами",

— рассказал посол и добавил, что ежегодно с 2015 года в страну вкладываются большие средства с целью повышения безопасности аэропортов, гостиниц и мест пребывания отдыхающих.

Дипломат обратил внимание, что власти страны стараются сделать все, чтобы пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на отдых российских путешественников.

Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянка отдохнула в Египте и ужаснулась морским ежам.

Новости путешествий,Интерфакс,
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