Оценена безопасность отдыха в Египте для россиян

На двух наиболее популярных курортах Египта, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, уровень заражения коронавирусом практически нулевой. Такую оценку дал чрезвычайный и полномочный посол Египта в России Ихаб Наср, передает "Интерфакс".

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"Мы предпринимаем все необходимые меры для предотвращения заражения туристов. В прошлом месяце мы приняли российскую делегацию, которая приехала к нам и познакомилась с этими мерами",

— рассказал посол и добавил, что ежегодно с 2015 года в страну вкладываются большие средства с целью повышения безопасности аэропортов, гостиниц и мест пребывания отдыхающих.

Дипломат обратил внимание, что власти страны стараются сделать все, чтобы пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на отдых российских путешественников.