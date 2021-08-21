Жители российского юга столкнутся с «природным проклятием»

По информации центра «Фобос» жителям Краснодарского края и Крыма стоит подготовиться к новой порции ливней:

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«Над югом России продолжает висеть погодное проклятье! Одним днем ненастье, увы, не ограничится».

По мнению экспертов, самые интенсивные дожди ожидают черноморское побережье. За двенадцать часов в Краснодарском крае выпала уже половина месячной нормы осадков.

«Причиной ухудшения погоды стало вторжение на Русскую равнину холодного фронта из Европы, который опять активизировал черноморскую депрессию», — объяснили синоптики.

Однако по данным специалистов уже в начале следующей недели облака рассеются, и средняя температура перевалит отметку в тридцать градусов выше ноля.