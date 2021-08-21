Россияне спасли туризм на Кипре

В курортных районах Кипра заполняемость гостиниц достигло 80%. Это связывают с притоком российских туристов в страну, а также с развитием внутреннего туризма. Об этом сообщил председатель регионального отделения Кипрской ассоциации отельеров в провинции Фамагуста Дорос Таккас.

«В районе Айя-Напы и Протараса, особенно после первой недели августа, когда кипрские курортники также стали способствовать росту туристического потока, заполняемость отелей достигла, а затем превысила 80 процентов»

Увеличение числа бронирований произошло также благодаря туристам из России. По словам Таккаса, большинство россиян для отдыха выбирают район Фамагуста.

«Восемь из десяти российских туристов традиционно выбирают Айя-Напу и Протарас»

Таккас назвал "маленьким чудом" то, что туризм на Кипре начал восстанавливаться. Отельеры боялись, что к ним никто не поедет из-за увеличения заболевания коронавирусом в стране.