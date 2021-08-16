Отдохнувшая на Кипре россиянка пожаловалась на неразбериху

Путешественница из России отправилась на Кипр и отметила, с какими сложностями столкнулась при оформлении документов для поездки. Об этом она рассказала в туристическом блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Перед поездкой на Кипр за 72 часа необходимо сдать ПЦР-тест:
"Очень нервничали, ждали результата, звонили в лабораторию. Ответ у медсестры такой: слишком много запросов, результаты от 2 до 4 дней.
Ночь перед вылетом — результатов нет. Едем в аэропорт — пришел первый, мужа, а моего нет. И уже перед самым контролем пришли мои результаты! Ура! Выдохнули.
Записывайтесь на тестирование заранее, чтобы не трястись как мы",
- рассказала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - Прим. ред.).
Возвращение назад тоже стоило россиянке весомого беспокойства.
"Вылет вечерний, ничто не предвещает проблем, как вдруг случайно узнаётся, что нужно перед регистрацией на рейс за сутки (!!!) получить QR-код на Госуслугах.
Пробуем оформиться, пока есть время. Один QR-код получен, как вдруг пропадает Wi-Fi!
Через 5 минут трансфер. Без QR-кодов до регистрации на рейс якобы не допускают, велено не сажать в самолёт. Узнаём у гида, действительно ли QR-коды надо было получать накануне, но никто нас об этом не предупредил! Следите за нововведениями сами!".
При попытке зайти на "Госуслуги" сайт выдавал ошибку раз за разом. На самолет россиянке удалось попасть и без QR-кода.
"А что ещё делать? Билеты выдали, всё ок. Никто ничего не спрашивал.
Узнаём. Говорят, в самолете его получить нельзя, нужно было за сутки оформлять. Могут не впустить на границе. Якобы предъявляешь ты его на санитарном контроле сотрудникам. Но в самолёт пустили".
В итоге QR-код не понадобился.
"Законы странные, ежедневно что-то новенькое, штрафы есть, но на словах, никто ничего не знает, но сделать надо. В итоге получили коды по прилете, по дороге домой.
Мораль всей басни такова: любишь отдыхать — люби и нервишки пощекотать".
Ранее "Рамблер" писал, что россиянка вместе со своей семьей отправилась на отдых в Сочи и рассказала о минусах этого курорта.