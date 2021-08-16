Отдохнувшая на Кипре россиянка пожаловалась на неразбериху

"Вылет вечерний, ничто не предвещает проблем, как вдруг случайно узнаётся, что нужно перед регистрацией на рейс за сутки (!!!) получить QR-код на Госуслугах.



Пробуем оформиться, пока есть время. Один QR-код получен, как вдруг пропадает Wi-Fi!



Через 5 минут трансфер. Без QR-кодов до регистрации на рейс якобы не допускают, велено не сажать в самолёт. Узнаём у гида, действительно ли QR-коды надо было получать накануне, но никто нас об этом не предупредил! Следите за нововведениями сами!".